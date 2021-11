Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane jette un gros froid sur une éventuelle arrivée au PSG !

Publié le 13 novembre 2021 à 19h15 par Th.B.

Ayant grandi à Marseille et en tant que supporter de l’OM, Zinedine Zidane a tenu à rappeler son amour pour le club phocéen alors que le PSG le courtise en cas de départ de Mauricio Pochettino comme le10sport.com vous l’a dévoilé.

Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité le 9 novembre dernier, le sujet Mauricio Pochettino est discuté en interne. Que ce soit au PSG ou à Doha, les interrogations se multiplieraient concernant l’entraîneur argentin qui pourrait ne pas honorer son contrat courant jusqu’en juin 2023. D’ailleurs, on vous révélait en outre que l’option Zinedine Zidane plaît aux propriétaires du PSG. Cependant, et pour la deuxième fois du mois, Zinedine Zidane a proclamé son amour pour Marseille et l’OM.

« Personne ne va m’enlever le fait que je suis Marseillais (rires) »