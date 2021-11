Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid jeté sur ce dossier chaud de Laporta !

Publié le 13 novembre 2021 à 19h00 par Th.B.

Piste de longue date du FC Barcelone, Dani Olmo pourrait cependant ne pas déposer ses valises au sein du club blaugrana au cours du prochain mercato hivernal pour des raisons purement financières. Explications.

Bien que le FC Barcelone traverse une passe économique délation qui a obligé le club culé à se séparer de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann entre autres lors de la dernière intersaison, le Barça aurait tenté un coup de dernière minute avec Dani Olmo selon la presse ibérique. Le RB Leipzig est resté de marbre et a conservé l’international espagnol. Cependant, avec le retour de Xavi Hernandez sur le banc du FC Barcelone, le dossier Olmo serait reparti de plus belle. Au point que le principal intéressé soit contraint d’évoquer les rumeurs l’envoyant à Barcelone à Mundo Deportivo. « Mon avenir ' Je savais que ça allait tomber (rires). Je le sens bien pour Xavi et je suis content qu'il ait été nommé (…) C’est une référence, et je suis reconnaissant pour éloges faites à mon sujet, surtout venant de la part de Xavi. Si je me vois jouer sous ses ordres ? Je me vois surtout sous les ordres de Luis Enrique, concentré sur l'équipe nationale et le match contre la Grèce. Et dans le futur ? On verra ».

Le Barça ne pourrait pas payer Olmo cet hiver !