Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour cette star de Guardiola !

Publié le 13 novembre 2021 à 14h00 par Th.B.

Le FC Barcelone disposerait des revenus nécessaires afin de recruter un ailier cet hiver d’après la presse catalane. Et l’heureux élu devrait être Raheem Sterling, qui ne semble plus être un élément incontournable à Manchester City.

Avec le retour à la présidence de Joan Laporta en mars dernier, et surtout, la nomination de Xavi Hernandez qui a succédé à Ronald Koeman sur le banc blaugrana samedi dernier, le FC Barcelone a définitivement enclenché un nouveau cycle. Et pour ce projet porté par la légende culé qui n’est autre que Xavi, le Barça serait prêt à poursuivre le remodelage de son effectif. Pour ce faire, le recrutement d’un joueur à vocation offensive serait demandé par Xavi Hernandez si l’on en croit les informations divulguées par SPORT ces dernières heures.

Sterling, l’option numéro une du Barça ?