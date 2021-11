Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie se ferme pour Pochettino !

Publié le 13 novembre 2021 à 13h45 par Th.B.

Alors que Manchester United semble être une porte de sortie concrète pour Mauricio Pochettino pour qui l’avenir s’écrit en pointillés au PSG, l’entraîneur argentin ne serait pas dans les petits papiers du club mancunien.

Mauricio Pochettino n’aurait plus le total soutien des décideurs du PSG ces derniers temps qui discutent de son cas en coulisse comme le10sport.com vous l’a fait savoir le 9 novembre dernier. D’ailleurs, à Doha, le profil de Zinedine Zidane est apprécié lorsque Leonardo travaille sur deux autres dossiers dont les noms n’ont pas fuité. Mais quelle suite pour Mauricio Pochettino ? Sorti de son année sabbatique en janvier dernier, l’entraîneur du PSG a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023, mais pourrait ne pas l’honorer. Manchester United semblait jusqu’ici être une option, mais cela ne serait plus d’actualité.

Pochettino pas dans les plans de United, Rodgers se rapprocherait…