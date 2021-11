Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Didier Deschamps est envoyé à Paris !

Publié le 13 novembre 2021 à 17h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino est toujours incertain au PSG, Pascal Dupraz espère que le Qatar misera sur Didier Deschamps dont l'aventure avec l'équipe de France s'achèvera après le Mondial 2022.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG prépare la succession de Mauricio Pochettino qui ne ferait plus l'unanimité en interne malgré des résultats pour l'instant très bons. Du côté de Doha, le rêve d'attirer Zinedine Zidane est toujours présent, mais l'ancien entraîneur du Real Madrid semble destiné à prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après le Mondial au Qatar en fin d'année prochaine. L'actuel sélectionneur des Bleus sera donc libre. Pourquoi pas l'imaginer au PSG ? C'est en tout cas la solution privilégiée par Pascal Dupraz.

Dupraz réclame Deschamps au PSG