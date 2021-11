Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le clan Hamouma fait passer un message fort pour la vente du club !

Publié le 13 novembre 2021 à 16h10 par Th.B.

Alors qu’il fut responsable de la cellule de recrutement de l’ASSE et s'occupe à présent des intérêts de Romain Hamouma, David Wantier a profité d’un live Instagram pour partager sa confiance quant au rachat du club du Forez.

Depuis de longues semaines à présent, il est question d’une vente de l’ASSE, les présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitant passer la main, mais pas à n’importe qui. Cabinet d’audit mandaté pour étudier minutieusement les candidatures de potentiels acheteurs, KPGM avait fixé une date limite à ne pas dépasser pour les différentes parties pour soumettre leurs candidatures. D’ici le 23 novembre prochain, les investigations de KPGM devraient prendre fin et alors, le projet de rachat de l’ASSE sera connu de tous. À l’instant T, le projet porté par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer serait en pole. De quoi permettre à David Wantier, ancien responsable de la cellule de recrutement de l’ASSE, de faire un point sur la situation.

« Il faut croire à la vente »