Mercato - PSG : L'arrivée de Pogba plombée par... Benzema et Mbappé ?

Alors que le PSG et le Real Madrid sont en concurrence dans le dossier Paul Pogba, le fait que Karim Benzema et éventuellement Kylian Mbappé soient présents dans la capitale espagnole pourrait faire pencher la balance en faveur des Merengue.

Tout indique que Paul Pogba dispute ses derniers mois en tant que joueur de Manchester United. En effet, l’international français arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et la tendance n’est maintenant plus du tout à une prolongation de son bail. Ainsi, toute la question est de savoir quelle sera sa future écurie à partir de l’été prochain. Dans cette optique, le PSG – déjà annoncé sur ses traces cet été – et le Real Madrid seraient en concurrence pour l’accueillir dans le cadre d’un transfert libre. Et il se pourrait que l’écurie madrilène ait une arme de choix pour convaincre Paul Pogba de rejoindre ses rangs.

Paul Pogba se verrait bien aux côtés de Karim Benzema et Kylian Mbappé