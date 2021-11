Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche rien pour Paul Pogba !

Publié le 13 novembre 2021 à 12h10 par H.G.

Alors que le nom de Paul Pogba est toujours associé au PSG, le Real Madrid semble clairement désireux de s’attacher les services du milieu tricolore l’été prochain.

Paul Pogba aurait pu rejoindre le Paris Saint-Germain au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. En effet, le club parisien était annoncé avec insistance sur ses traces avant que Leo Messi ne rejoigne les rangs parisiens au début du mois d’août. La piste a ensuite été mise au placard et le milieu de 28 ans est ainsi resté à Manchester United, où il honore actuellement la dernière année de son contrat. En l’état, Paul Pogba se dirige donc vers un départ libre de l’écurie de Premier League le 30 juin prochain, mais le PSG n’est maintenant plus du tout la seule écurie intéressée dans la mesure où le Real Madrid se retrouve lui-aussi annoncé comme séduit par la perspective de l’enrôler dans le cadre d’un transfert libre.

Le Real Madrid suit avec attention l’évolution du dossier Paul Pogba