Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous au sommet programmé pour Pogba ?

Publié le 12 novembre 2021 à 23h10 par A.C.

Paul Pogba approche de la fin de son contrat avec Manchester United et Mino Raiola semble déjà s’être mis au travail pour lui trouver un nouveau club.

Personne ne sait ou jouera Paul Pogba la saison prochaine. Si avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United une prolongation inespérée semblait enfin possible, la presse anglaise a scellé son destin : Pogba quittera Old Trafford pour la deuxième fois de sa carrière, après 2012. Et le même scénario pourrait se dessiner ! Ces dernières semaines, la piste menant à un retour à la Juventus semble prendre de l’ampleur, même s’il ne faut pas oublier le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, qui semblent avoir une plus grosse puissance économique. D’ailleurs, le PSG a déjà montré cet été pouvoir boucler plusieurs dossiers à 0€...

Raiola va rencontrer la Juventus