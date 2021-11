Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tient une première victoire pour Kessié !

Publié le 12 novembre 2021 à 21h15 par A.C.

Après Gianluigi Donnarumma, Leonardo souhaite attirer un nouveau joueur de l’AC Milan au PSG, avec Franck Kessié.

Le milieu de terrain devrait être l’un des secteurs les plus susceptibles de changer au Paris Saint-Germain. Si une arrivée de Paul Pogba semble être un rêve des dirigeants, Leonardo pourrait opter pour une piste moins onéreuse avec Franck Kessié. Ce dernier est en effet en fin de contrat avec l’AC Milan et si sa prolongation semble mal embarquée, Paolo Maldini a récemment expliqué que les négociations devraient continuer. « Nous sommes en pourparlers avec lui depuis longtemps » a expliqué le directeur technique de l’AC Milan. « Il y aura une autre réunion avec son agent et ensuite nous déciderons sereinement ». En Italie, on assure que Kessié serait clairement tenté par un départ au PSG, où il retrouverait son ancien coéquipier Gianluigi Donnarumma.

Les propriétaires du Milan ne veulent plus rien savoir