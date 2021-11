Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo ont fixé une incroyable condition pour la vente du club !

Publié le 12 novembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Alors que la vente de l'ASSE s'accélère, un projet se dégage de manière assez claire, à savoir celui mené par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer. Et pour cause, cela permettrait à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de conserver un rôle au sein du club du forez.

Ces derniers jours, le processus de vente de l'ASSE a pris une nouvelle tournure. Et pour cause, KPMG, cabinet d'audit mandaté pour éplucher toutes les candidatures, avait fermé l'accès à la Data Room , avant de fixé à lundi dernier la date butoir pour transmettre des offres. Désormais, tout va aller très vite avec une date clé : le 23 novembre. « Soucieux de voir le dossier avancer, les actionnaires ont donné à KPMG la date limite du 23 novembre pour terminer ses investigations et donner ses conclusions finales sur la qualité des dossiers », expliquait un communiqué publié par la société de communication de Patrick Chêne mardi. Une tendance confirmée dans la foulée par Jean-François Soucasse. « Les scénarios sont simples, en date du 23 novembre des offres seront proposées, si elles sont acceptées par les actionnaires, nous accueillerons dans les meilleures conditions le futur repreneur et son projet, j'assumerai cette transition. Si tel n'est pas le cas, je travail sur une hypothèse où il n'y a pas de repreneur qui arrive. La date du 23 novembre permet encore d'avoir un repreneur arrivant avant le mercato d'hiver », confiait le président exécutif de l'ASSE au micro de France Bleu , confirmant qu'il « y a eu des offres », sans toutefois dévoiler le nom des projets en course.

Romeyer et Caïazzo vont rester à l'ASSE