Mercato - OM : Sampaoli a une grosse carte à jouer avec Vidal !

Publié le 12 novembre 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors qu'Arturo Vidal est dans sa dernière année de contrat avec l'Inter, les Nerazzurri ne compteraient pas conserver le Chilien. Une opportunité en or pour Jorge Sampaoli, qui apprécierait grandement le milieu de terrain.

Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'Olympique de Marseille, le nom d'Arturo Vidal revient avec insistance comme étant dans le viseur de l'OM. Les deux hommes se connaissent bien, puisque l'entraîneur olympien a eu Vidal sous ses ordres entre 2012 et 2016, lorsque Sampaoli était à la tête de la sélection du Chili. Ainsi, le quotidien chilien As a dernièrement affirmé que le technicien argentin serait très intéressé par la venue d'Arturo Vidal à l'OM. Le milieu de terrain est de plus en fin de contrat avec l'Inter...

L'Inter ne veut pas conserver Vidal