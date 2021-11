Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette star de Guardiola, Leonardo a une opportunité en or cet hiver !

Publié le 13 novembre 2021 à 22h45 par Th.B.

Le PSG pourrait concrétiser son intérêt de longue date pour Riyad Mahrez au cours des prochaines sessions de transfert. D’ailleurs, selon la presse anglaise, si la situation sportive de l’ailier de Manchester City restait la même, le mercato hivernal pourrait l’amener à se poser des questions sur son avenir.

Et si Kylian Mbappé venait à être remplacé par un autre attaquant issu de la banlieue parisienne ? Le natif de Bondy serait susceptible de quitter le PSG en fin de saison, soit au moment où son engagement actuel envers le club de la capitale prendra fin, à moins qu’il soit renouvelé avant ce moment fatidique pour le projet QSI. Ayant fait ses premiers pas à Sarcelles, Riyad Mahrez s’est révélé aux yeux du grand public à Leicester City avant d’évoluer sous la houlette de Pep Guardiola à Manchester City. Et alors que son contrat expirera en juin 2023 chez les Skyblues , il se pourrait qu’un départ se précise les semaines passant.

Mahrez pourrait s’interroger sur son avenir cet hiver !