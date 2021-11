Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est bouillant pour ce chouchou de Leonardo !

Publié le 13 novembre 2021 à 22h15 par A.C.

Leonardo multiplie les pistes pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain devrait sans aucun doute beaucoup changer au Paris Saint-Germain. Ils sont nombreux à être annoncés sur le départ, comme Ander Herrera ou encore Leandro Paredes, mais encore plus nombreux ceux annoncés dans le viseur de Leonardo ! Une chose est sure, ce ne sera pas Toni Kroos, qui a tout récemment douché les espoirs du PSG. « Le Bernabéu est déjà le meilleur stade du monde et il le restera » a déclaré l’Allemand, expliquant vouloir encore s’inscrire dans la durée au Real Madrid. « J'ai vraiment hâte de jouer dans le nouveau Bernabéu car, à en voir les projections, il sera impressionnant. J'espère pouvoir y jouer quelques années.. . ». Leonardo semble pourtant avoir d’autres pistes...

Le père de Brozovic parle avec le PSG et l’Atlético, ce qui agace l’Inter