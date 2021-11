Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain gros coup de Leonardo identifié ?

Publié le 14 novembre 2021 à 0h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié semble être tout en haut de la short-list de Leonardo au Paris Saint-Germain.

On ne compte plus les noms sortis ces derniers mois pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il y a le grand rêve Paul Pogba, mais également différentes autres pistes, comme João Palhinha du Sporting. Celle qui revient sans cesse concerne toutefois Franck Kessié, que Leonardo suit depuis son explosion à Cesena et dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain. Récemment, Paolo Maldini a expliqué vouloir poursuivre les négociations avec son agent, mais la presse italienne est persuadée qu'une prolongation serait désormais impossible.

Maldini veut Adli et Faivre pour oublier Kessié