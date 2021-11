Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une piste à 65M€ pour la succession de Mbappé !

Publié le 13 novembre 2021 à 20h45 par D.M.

La Fiorentina ne s'opposerait pas au départ de Dusan Vlahovic lors du prochain mercato hivernal en cas d'offre comprise entre 60 et 65M€. Le PSG surveillerait de près la situation.

Le PSG n’arrivera pas, cette fois-ci, à retenir Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Le joueur voit son contrat expirer en juin et sera libre de négocier avec l’équipe de son choix dès le mois de janvier. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens pensent à Erling Haanad (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) selon les informations exclusives du 10Sport.com. Parallèlement à ces dossiers, le PSG se serait également positionné pour Dusan Vlahovic, sous contrat jusqu’en 2023 avec la Fiorentina.

La Fio réclame le prix fort pour Vlahovic