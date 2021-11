Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça justifie cette opération surprise de Xavi !

Publié le 13 novembre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Vice-présidente du FC Barcelone, Elena Fort a tenté de justifier l'arrivée de Daniel Alves, âgé aujourd'hui de 38 ans.

Récemment nommé entraîneur du FC Barcelone, Xavi a bouclé son premier dossier. Ce vendredi, le club catalan a officialisé le retour de Daniel Alves, près de cinq ans après son départ. Comme l’a expliqué Sport , le technicien catalan avait donné, plus tôt dans la journée, son accord pour enregistrer le retour de l’international brésilien, âgé de 38 ans et qui n’a pas encore l’intention de raccrocher les crampons. « Cette éventuelle signature ne me surprend pas, puisque j'ai parlé avec lui pendant les Jeux et il m'a déjà dit qu'il avait ce souhait » a admis André Jardine, entraîneur olympique de la sélection brésilienne. Daniel Alves, qui était libre depuis son départ de Sao Paulo en septembre dernier, arrive au FC Barcelone avec l’intention d'accompagner les jeunes, mais aussi de se faire une place sur le côté droit de la défense. Comme l’explique Mundo Deportivo , le joueur auriverde pourrait pousser Sergi Roberto à changer de poste et à s’installer au milieu de terrain. Alors que Daniel Alves ne portera pas le maillot blaugrana avant le mois de janvier, ce transfert a généré plusieurs commentaires et suscité plusieurs doutes auprès notamment de socios .

« Alves représente tout ce que notre conseil d'administration veut représenter »

Vice-président du FC Barcelone, Elena Fort a pris la parole ce samedi afin de discuter de ce transfert assez inattendu. La dirigeante, interviewée par le journaliste Gérard Romero, a dans un premier temps loué les qualités de Daniel Alves, pourtant proche de la retraite. « Nous sommes très heureux. Alves représente tout ce que notre conseil d'administration veut représenter : courage, joie, force, envie… Nous sommes très heureux. Il apportera beaucoup à l'équipe et au club » a-t-elle confié. Dans un second temps, Elena Fort a répondu aux critiques et a tenté de justifier cette opération : « Nous respectons toutes les opinions, mais il vient de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques en jouant très bien. Xavi et lui trouveront le bon rôle. En toute confiance ». De son côté, le joueur a tenu à exprimer sa joie quelques minutes après l’officialisation de son arrivée.

