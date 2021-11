Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves déjà à l’origine d’un grand bouleversement au Barça ?

Publié le 13 novembre 2021 à 11h00 par H.G.

Alors qu’il a officiellement effectué son retour au FC Barcelone ce vendredi, Dani Alves pourrait directement bouleverser le rôle de Sergi Roberto au sein du club catalan.

Back in time. Une semaine après l’annonce du retour de Xavi au FC Barcelone dans le costume d’entraineur à la suite du départ de Ronald Koeman, le club catalan a officialisé le retour de Dani Alves ce vendredi dans le cadre d’un transfert libre. Âgé de 38 ans, l’international brésilien a paraphé un contrat le liant au Barça jusqu’au 30 juin prochain assorti d’une année supplémentaire en option. Et malgré son âge avancé, l’ancien joueur du PSG et de la Juventus n’est pas revenu pour faire de la figuration, chose qui pourrait avoir une incidence directe sur le rôle de Sergi Roberto.

Dani Alves poussera Sergi Roberto au milieu de terrain