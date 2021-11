Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une catastrophe se précise pour Sergio Agüero…

Publié le 13 novembre 2021 à 17h30 par Bernard Colas

Alors que les médecins du FC Barcelone ont détecté une arythmie cardiaque à Sergio Agüero, ce dernier s’est montré rassurant sur son cas. Néanmoins, l’inquiétude serait forte en interne après les premiers résultats médicaux de l’Argentin…

L’aventure catalane de Sergio Agüero vire clairement au scénario-catastrophe. Libre après la fin de son contrat avec Manchester City, l’attaquant de 33 ans a pris cet été la direction du FC Barcelone avec l’espoir de pouvoir évoluer avec son ami Lionel Messi. Finalement, ce dernier a pris la direction du PSG, faute de pouvoir prolonger chez les Blaugrana , obligeant Agüero à revoir ses plans. Alors que des rumeurs de départ sont apparues quelques semaines seulement après son arrivée, l’Argentin a confirmé qu’il souhaitait rester au FC Barcelone, mais une blessure au mollet l’empêcha de faire ses débuts jusqu’au 17 octobre, et la réception du FC Valence (3-1). On pensait alors que Sergio Agüero allait pouvoir enfin entamer cette nouvelle étape de sa carrière, notamment après son premier but sous les couleurs blaugrana face au Real Madrid (1-2), mais la carrière de l’attaquant est mise en suspens depuis son malaise survenu lors du match contre Alavès (1-1) le 30 octobre. Les médecins du FC Barcelone ont diagnostiqué à Sergio Agüero une arythmie cardiaque, et l’inquiétude est désormais grande en interne.

Pessimisme en interne pour Agüero