Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre pour l’avenir d’Agüero ? La réponse !

Publié le 13 novembre 2021 à 5h30 par T.M.

Ces dernières heures, il a été question d’une possible retraite pour Sergio Agüero. Des précisions ont été apportées à ce sujet.

Débarqué cet été à Barcelone, Sergio Agüero ne connait pas des moments heureux en Catalogne. Et actuellement, l’Argentin doit notamment faire avec des problèmes cardiaques. Ceux ci le tiendront d’ailleurs éloignés pour les 3 prochains mois de compétition. Un coup dur pour le Barça, mais également pour Agüero. En effet, pour le Kun, cela pourrait bien être plus grave que prévu puisque selon les derniers échos en provenance d’Espagne, il pourrait être obligé de raccrocher les crampons à cause de ses problèmes.

Agüero se donne du temps !