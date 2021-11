Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retournement de situation dans le dossier Tolisso ?

Publié le 12 novembre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Corentin Tolisso depuis quelques semaines, un retournement de situation ne serait pas à écarter concernant son avenir au Bayern Munich.

Au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, le PSG a axé son recrutement sur des joueurs libres. C’est effectivement dans ce cadre que Leo Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum ont été recrutés. Et visiblement, dans l’optique de renforcer son milieu de terrain, le club parisien serait prêt à répéter cette formule dans la mesure où il est cité sur les traces de Franck Kessié, Marcelo Brozovic ou encore celles de Corentin Tolisso. Seulement voilà, avec le dernier cité évoluant au Bayern Munich, il ne serait pas à écarter que la donne s’inverse prochainement…

Une prolongation au Bayern Munich n’est pas encore écartée pour Corentin Tolisso