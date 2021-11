Foot - PSG

PSG - Polémique : Un incroyable clash à venir avec Lionel Messi ?

Publié le 12 novembre 2021 à 10h45 par A.M.

Convoqué avec l'Argentine malgré sa blessure, Lionel Messi semble placer la sélection au-dessus de tout, y compris du PSG, quitte à déjà froisser les dirigeants parisiens.

La convocation de Lionel Messi avec la sélection argentine ne cesse de faire polémique. Dans les colonnes du Parisien , Leonardo tapait en effet du poing sur la table. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situation mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA », assurait le directeur sportif du PSG alors que Lionel Messi venait de rater les deux déplacements du club de la capitale à Leipzig et Bordeaux. Mais visiblement, la situation n'est pas prête d'évoluer.

Messi prêt à tout pour l'Argentine