PSG - Malaise : Leonardo reçoit encore une grosse réponse d’Argentine pour Messi !

Publié le 12 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Depuis quelques jours, c’est la guerre entre le PSG et l’Argentine à propos de Lionel Messi. Et dans ce feuilleton, Leonardo vient de nouveau d’être interpellé.

Bien que blessé, Lionel Messi, qui avait manqué les derniers matchs du PSG, a répondu présent à l’appel de sa sélection pour cette trêve internationale. Actuellement, le Parisien est donc avec l’Argentine et il pourrait même jouer les deux matchs prévus face à l’Uruguay et le Brésil. De quoi mettre en colère Leonardo, qui avait dernièrement fait part de son énervement. Des propos qui ont alors déclenché une grosse polémique en Argentine. Et depuis, les commentaires ne cessent d’affluer à propos de la sortie du directeur sportif du PSG.

« Il y a un règlement et le PSG doit s'y plier »