Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino reçoit une grande nouvelle pour Messi !

Publié le 11 novembre 2021 à 18h45 par D.M.

Lionel Messi a participé à l'intégralité du dernier entraînement collectif de l'Argentine. Sauf énorme retournement de situation, le joueur du PSG sera sur la pelouse pour affronter l'Uruguay vendredi.

Lionel Messi avait dû abandonner ses coéquipiers lors de la rencontre de championnat face au LOSC le 29 octobre dernier. Touché au genou et aux ischios-jambiers, le joueur avait dû déclarer forfait pour la rencontre de Ligue des champions face au RB Leipzig, mais aussi pour le dernier match de championnat face aux Girondins de Bordeaux. Mais malgré ce pépin physique, Lionel Scaloni a décidé de faire appel à Lionel Messi pour les deux prochaines rencontres de l’Argentine, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. À la suite de cette convocation, Leonardo n’avait pas caché sa colère. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA » avait expliqué le directeur sportif du PSG.

Messi va jouer contre l'Uruguay vendredi