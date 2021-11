Foot - PSG

PSG - Polémique : Cet énorme coup de gueule dans le dossier Messi !

Publié le 11 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Invité à commenter la polémique avec Lionel Messi, Jérôme Rothen pousse un gros coup de gueule contre l’Argentine qui devrait faire jouer le numéro 10 du PSG.

Handicapé par des pépins physiques, Lionel Messi a été contraint de déclarer forfait contre le RB Leipzig (2-2) puis pour le déplacement à Bordeaux (3-2). Et pourtant, le numéro 30 du PSG a été convoqué par Lionel Scaloni qui compte bien s'appuyer sur sa star pour les deux prochains matches de l'Argentine contre l'Uruguay le 13 novembre puis le Brésil le 17 novembre. Un risque important compte tenu de l'état physique de Lionel Messi. Jérôme Rothen s'agace d'ailleurs de la situation.

«Ils ont dix points d'avance l'Argentine dans leur groupe de qualification ! Faut arrêter le délire !»