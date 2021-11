Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Real Madrid fait une grosse annonce pour le retour de Sergio Ramos !

Publié le 11 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Toujours proche de Sergio Ramos, Dani Carvajal assure que le défenseur du PSG va prochainement faire son grand retour.

Handicapé par des pépins physiques depuis plusieurs mois, Sergio Ramos n'a toujours pas porté le maillot du PSG alors qu'il a rejoint le club de la capitale il y a quatre mois. Toutefois, le défenseur espagnol semble voir le bout du tunnel puisqu'il a enfin repris l'entraînement collectif avec le reste du groupe, ce qui laisse présager d'un retour prochainement à la compétition. Resté proche de Sergio Ramos avec lequel il a évolué de nombreuses années au Real Madrid, Dani Carvajal assure d'ailleurs que le numéro 4 du PSG va bien rapidement revenir.

Carvajal annonce la couleur pour Ramos