PSG - Malaise : Sergio Ramos a failli prendre une décision radicale !

Publié le 10 novembre 2021 à 13h15 par A.M.

Alors que son retour à la compétition a été reporté plusieurs fois, Sergio Ramos aurait bien aimé jouer plus tôt avec le PSG, mais le staff médical a préféré se montrer prudent.

Toujours dans l'attente de ses premières minutes sous le maillot du PSG, Sergio Ramos ronge son frein. L'ancien capitaine du Real Madrid s'entraînait de son côté pour revenir le plus rapidement possible. Et le travail paie puisque dans son traditionnel point médical, le club parisien assurait en effet la semaine dernière que « Sergio Ramos reprendra avec le groupe la semaine prochaine . » Par conséquent, le défenseur espagnol pourrait prochainement faire son retour à la compétition.

Ramos voulait jouer plus tôt