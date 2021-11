Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme annonce du clan Ramos !

Publié le 10 novembre 2021 à 8h15 par A.M.

Alors que Sergio Ramos devrait prochainement lancer son aventure au PSG, son entourage envoie un énorme message sur sa situation.

Arrivé libre cet été, Sergio Ramos n'a pourtant jamais porté le maillot du PSG. Et pour cause, il n'a pas encore récupéré de ses pépins physiques rencontrés avec le Real Madrid la saison dernière. Malgré tout, Leonardo montait récemment au créneau dans ce dossier assurant que le PSG « savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on le sait ! » Une mise au point musclée qui visait notamment la presse espagnole. Depuis, Sergio Ramos a repris l'entraînement collectif et se prépare à enfin porter les couleurs de son nouveau club.

Le clan Ramos se montre rassurant