Foot - PSG

PSG : Le Ballon d’Or déjà promis à Lionel Messi ? La réponse !

Publié le 9 novembre 2021 à 18h15 par T.M.

Ces derniers jours, il a été annoncé qu’il était déjà acquis que Lionel Messi remporterait son 7ème Ballon d’Or. De quoi faire réagir France Football, qui décerne cette distinction.

Cette saison plus que jamais, le Ballon d’Or est très disputé. Plusieurs candidats peuvent prétendre à cette distinction prestigieuse. Cela vaut notamment pour Lionel Messi, Robert Lewandowski ou encore Jorginho, qui a remporté la Ligue des Champions et l’Euro en 2021. Qui succèdera à Messi, vainqueur en 2019 ? Cela pourrait bien être le joueur du PSG en personne. En effet, dernièrement, il avait été annoncé que l’Argentin avait d’ores et déjà été prévenu qu’il remporterait son 7ème Ballon d’Or.

« Un gros bluff »