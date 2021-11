Foot - PSG

PSG - Malaise : Le calvaire de Sergio Ramos touche à sa fin !

Publié le 10 novembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Après de longs mois d'attente, Sergio Ramos s'apprête a enfin reprendre la compétition. L'ancien capitaine du Real Madrid a repris l'entraînement collectif cette semaine et pourrait donc enfin étrenner le maillot du PSG à la fin du mois de novembre.

16 ans après son arrivée au Real Madrid, Sergio Ramos a finalement quitté le club merengue après un désaccord avec Florentino Pérez concernant sa prolongation. Le PSG a ainsi décidé de sauter sur l'occasion pour s'attacher les services de l'international espagnol qui s'est engagé pour deux saisons avec le club parisien. Cependant, l'ancien capitaine du Real Madrid n'a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Une situation qui a suscité l'inquiétude auprès des observateurs puisque les pépins physiques de Sergio Ramos ne semblaient pas s'améliorer. Cependant, Leonardo a récemment mis les choses au clair dans ce dossier. « La presse espagnole dit qu'il y a un problème avec Ramos et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire qu’il est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on le sait ! Donc c'est un peu trop », a lâché le directeur sportif du PSG en zone mixte après la victoire contre le LOSC (2-1). Et les grands débuts de Sergio Ramos se confirment.

Ramos prépare son grand retour