Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette terrible confidence sur la relation entre Messi et Ramos !

Publié le 10 novembre 2021 à 11h15 par A.M.

Arrivés cet été au PSG, Sergio Ramos et Lionel Messi se sont retrouvés après avoir été ennemis en Liga. Et dans le vestiaire, la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone ne semble pas évidente à oublier.

Cet été, le PSG s'est renforcé en attirant de légende du football à savoir Sergio Ramos et Lionel Messi. Capitaines et emblèmes de leur club respectif, l'ancien défenseur du Real Madrid et l'ex-numéro 10 du FC Barcelone se sont donc retrouvés dans le même club cet été après avoir été rivaux pendant quasiment 15 ans. Une situation particulière pour les deux hommes, habitués à se battre l'un contre l'autre depuis très longtemps.

«On n'efface pas dix de Clasicos comme ça»