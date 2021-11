Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo reçoit une mauvaise nouvelle pour Lionel Messi !

Publié le 9 novembre 2021 à 18h45 par T.M.

Alors que Leonardo garde en travers de la gorge la sélection de Lionel Messi avec l’Argentine, le directeur sportif du PSG pourrait bien être encore plus énervé dans les jours à venir.

En pleine trêve internationale, Lionel Messi se retrouve au coeur d’une guerre entre le PSG et l’Argentine. En effet, alors que la Pulga a manqué les derniers matchs du club de la capitale pour cause de blessure, cela ne l’a pas empêché de se rendre avec sa sélection pour disputer les prochains matchs. De quoi énerver Leonardo, qui n’avait pas manqué d’exprimer clairement sa colère à propos de la gestion de Messi. Mais aujourd’hui, le sextuple Ballon d’Or est bel et bien avec l’Albiceleste et il pourrait même jouer dès le prochain rendez-vous face à l’Uruguay.

Messi va jouer contre l’Uruguay ?