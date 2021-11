Foot - PSG

PSG - Malaise : Scaloni répond à l’énorme coup de gueule de Leonardo sur le cas Messi !

Publié le 11 novembre 2021 à 17h15 par B.C.

Appelé par l’Argentine alors qu’il souffrait d’une gêne au genou et aux ischios-jambiers, Lionel Messi est au centre d’une bataille entre le PSG et l’Albiceleste. Présent en conférence de presse ce jeudi, Lionel Scaloni a tenté d’apaiser les tensions après le coup de gueule de Leonardo.

Absent face à Leipzig (2-2) puis contre Bordeaux en raison d’une gêne au genou et aux ischios-jambiers, Lionel Messi ne profite pas de cette trêve internationale pour récupérer. L’ancienne star du FC Barcelone a en effet été appelée par Lionel Scaloni pour disputer les prochaines rencontres de l’Argentine face à l’Uruguay (13/11) puis contre le Brésil (17/11). Une situation qui contrarie profondément le PSG, qui n’a pu aligner qu’à huit reprises sa recrue phare depuis son arrivée dans la capitale. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation , avait lâché Leonardo il y a quelques jours au Parisien . Ce n’est pas logique, et ce type de situation mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA . » Une situation tendue sur laquelle est revenu le sélectionneur Lionel Scaloni ce jeudi.

« C'est tout à fait compréhensible de la part du PSG »