Mercato - PSG : En coulisse, le Real Madrid tente un ultime coup avec Kylian Mbappé !

Publié le 13 novembre 2021 à 16h30 par Th.B.

Le PSG devrait témoigner d’une ultime offensive du Real Madrid au cours du mercato hivernal pour le transfert de Kylian Mbappé. Cependant, le Real Madrid saurait pertinemment que le Paris Saint-Germain devrait repousser cette offre. De son côté, le club merengue aurait déjà placé ses pions pour l’arrivée de Mbappé. Explications.

Et si le PSG perdait Kylian Mbappé l’été prochain, soit à l’expiration de son contrat ? À la dernière intersaison, le Paris Saint-Germain aurait pu vendre le champion du monde au Real Madrid qui s’était manifesté en toute fin de mercato avec une offre allant jusqu’à 200M€. Finalement, le PSG a résisté et a donc laissé entrer Mbappé dans l’ultime année de son contrat. Depuis, c’est le flou total. Mais pour L’Équipe et RMC Sport , Kylian Mbappé a dernièrement fait savoir qu’il avait bel et bien souhaité plier bagage et en avait fait part aux dirigeants du PSG à la toute fin du mois de juillet. Cependant, la volonté du Paris Saint-Germain demeure la même : prolonger le contrat de Kylian Mbappé comme le directeur sportif Leonardo le faisait savoir au Festival dello Sport début octobre. « Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé. Notre plan n'a pas changé. Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG, et puis nous avons Kylian, Leo (Messi), Neymar. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé ». En parallèle, le Real Madrid aurait également avancé ses pions en s’entretenant notamment avec la mère de l’attaquant du PSG.

Entrevue entre un émissaire du Real Madrid et Fayza Lamari !

Selon les informations divulguées par Ok Diario , le Real Madrid aurait envoyé un émissaire à Paris dans l’optique de discuter avec Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé. Le but ? Faire part de la détermination du club merengue à l’entourage de Kylian Mbappé afin qu’il sente que la Casa Blanca surveille avec attention son évolution et que tout le monde l’attendrait à Madrid. De l’optimisme serait ressorti de cet entretien, bien que le clan Mbappé ait simplement assuré que l’attaquant du PSG « jouera où il veut » la saison prochaine. Le Real Madrid serait convaincu que l’opération Mbappé tournera en leur faveur, bien que le PSG soit susceptible de lancer une offensive d’ici la fin de l’année civile pour inciter Mbappé à prolonger son contrat.

L'offensive de la dernière chance du Real Madrid cet hiver ?