Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le clan Hamouma se livre sur son été agité !

Publié le 13 novembre 2021 à 20h10 par D.M.

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 lors du dernier mercato estival, Romain Hamouma avait pris la décision de rester à l'ASSE et de prolonger son contrat. Son agent, David Wantier, est revenu sur le choix de l'attaquant.

Désireux de rajeunir son effectif, les dirigeants stéphanois ont pris la décision de pas renouveler, à la fin de la saison dernière, le contrat de plusieurs cadres du vestiaire comme Loïc Perrin, Mathieu Debuchy ou encore Kévin Monnet-Paquet. Agé de 34 ans, Romain Hamouma se dirigeait aussi vers un départ libre. Mais à la surprise générale, l’ASSE officialisait la prolongation de l’attaquant, courtisé par l'OGC Nice, Brest et l'ESTAC lors du dernier été selon les informations exclusives du 10 Sport.com. L’agent de Romain Hamouma, David Wantier, est revenu sur cette signature.

« C'est un crève-cœur pour lui de quitter Saint-Etienne »