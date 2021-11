Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Daniel Alves envoie un message fort après son retour !

Publié le 13 novembre 2021 à 20h00 par D.M.

De retour au FC Barcelone, Daniel Alves a tenu à envoyer un message aux supporters blaugrana. A cette occasion, le joueur brésilien a affiché ses ambitions.

Libre depuis son départ de Sao Paulo en septembre dernier, Daniel Alves a fait son retour au FC Barcelone cinq ans après son départ. Agé aujourd’hui de 38 ans, l’international brésilien a signé un contrat qui le lie au club catalan jusqu’en juin 2022. Le latéral droit, qui ne fera pas ses débuts avant janvier prochain, n’a pas caché sa joie. « Presque 5 ans à se battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si dur, mais je savais au fond de mon cœur et au fond de mon âme que ce jour viendrait. Je reviens à la maison d'où je ne suis jamais parti et comme je l'ai dit avant de partir, je suis l'un des vôtres, je ne sais pas combien de temps ce rêve va durer, mais laissez-le être éternel tant qu'il dure ! À bientôt là où cela me passionne le plus, avec le même enthousiasme que la première fois et avec la même envie d'aider à reconstruire LE MEILLEUR CLUB DU MONDE » peut-on lire sur le compte Instagram de Daniel Alves.

« J'espère vous voir bientôt pour profiter et reconstruire le Barça »