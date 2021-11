Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va passer à l’action dans ce dossier prioritaire !

Publié le 13 novembre 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que le contrat de Gavi arrivera à expiration le 30 juin 2023, le FC Barcelone devrait très bientôt s’activer dans l’optique d’initier le processus visant à le prolonger.

Après avoir blindé Ansu Fati et Pedri récemment, le FC Barcelone pourrait bientôt en faire de même avec Gavi. Véritable révélation de ce début de saison du côté du club catalan, le milieu de 17 ans est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023. Logiquement, ses bonnes prestations ont attiré les regards de grandes écuries européennes, chose qui conduit donc le Barça à vouloir s’assurer ses services sur le long terme le plus rapidement possible. Et c’est précisément dans cette optique que le FC Barcelone pourrait bientôt s’activer.

L’agent de Gavi sera bientôt contacté par le FC Barcelone