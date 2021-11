Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi… Ces révélations sur la priorité hivernale de Laporta !

Publié le 13 novembre 2021 à 14h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait s’attacher les services de Raheem Sterling par le biais d’un prêt au cours du mercato hivernal. D’ailleurs, cette priorité de Xavi Hernandez aurait été un dossier chaud de son prédécesseur Ronald Koeman à l’intersaison.

Confronté à de sérieuses difficultés financières, le FC Barcelone a été contraint de dégraisser son effectif et surtout d’alléger sa masse salariale à l’intersaison afin de ne pas dépasser le plafond instauré en Liga. De ce fait, la prolongation de contrat de Lionel Messi n’a pas pu être effectuée et Antoine Griezmann a lui aussi été poussé vers la sortie en retrouvant l’Atletico de Madrid par le biais d’un prêt avec option d’achat. Cependant, l’attaque du Barça a en plus de cela connu quelques problèmes en raison d’une succession de blessures. Martin Braithwaite, Ansu Fati, Ousmane Dembélé et Sergio Agüero sont tous écartés des terrains pour des problèmes musculaires, et pour un souci cardiaque en ce qui concerne Agüero dont l’avenir s’écrit en pointillé dans le monde du football en raison de sa condition cardiaque. Ainsi, selon SPORT , le FC Barcelone serait susceptible de lancer une offensive sur le marché hivernal afin d’injecter du sang neuf dans le secteur offensif de l’effectif de Xavi Hernandez. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone réclamerait la venue d’un attaquant polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes et dans l’axe. Ce que Raheem Sterling peut apporter au Barça . Le média catalan a même confié ce samedi que l’international anglais serait l’option la plus probable à ce jour. D’ailleurs, le club culé aurait la marge financière nécessaire afin de mener à bien cette opération. Néanmoins, la potentielle venue de Raheem Sterling, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester City, ne devrait pas s’effectuer par l’intermédiaire d’un transfert sec.

Raheem Sterling et le Barça emballés par l’idée d’un prêt !

C’est en effet ce que The Times a divulgué comme première information. Selon le média britannique, Raheem Sterling ouvrirait la porte à un prêt au FC Barcelone au cours du mercato hivernal s’il ne parvenait pas à réintégrer et ce, de manière récurrente, le onze de départ de Pep Guardiola à Manchester City. Le média britannique confirme la tendance selon laquelle Xavi Hernandez voudrait recruter un attaquant latéral et que Sterling serait l’une des trois options étudiées par l’entraîneur du FC Barcelone. Les modalités de l’opération, à savoir le prêt, intéresseraient le Barça qui ne compterait pas investir énormément sur le marché des transferts hivernal compte tenu de la santé financière du club culé. D’ailleurs, The Times affirme en outre que la piste Sterling aurait déjà été d’actualité lorsque Ronald Koeman était en poste au FC Barcelone à l’occasion du dernier mercato estival. Néanmoins, les négociations n’auraient jamais atteint un stade avancé entre le FC Barcelone et Manchester City.

