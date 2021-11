Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça sent bon pour Xavi avec cette star de Guardiola !

Publié le 13 novembre 2021 à 1h00 par D.M.

Le FC Barcelone voudrait s'attacher les services de Raheem Sterling lors du prochain mercato hivernal et l'accueillir sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Récemment nommé au poste d’entraîneur du FC Barcelone, Xavi tient sa première recrue hivernale. Le club catalan a annoncé ce vendredi le retour de Daniel Alves, qui fera ses débuts en janvier prochain. Mais malgré ses énormes difficultés financières, la formation blaugrana souhaiterait aussi amener du sang frais en attaque lors de la prochaine session de transferts et un joueur de Manchester City intéresserait tout particulièrement Xavi. Selon la presse espagnole, Raheem Sterling, en difficulté en Premier League, pourrait bien poser ses valises au FC Barcelone.

Les deux équipes prêtes à se mettre d'accord ?