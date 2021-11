Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est bouillant pour le grand retour de Daniel Alves !

Publié le 12 novembre 2021 à 20h00 par A.C.

Actuellement sans club, Daniel Alves pourrait bien être le premier renfort de l’ère Xavi au FC Barcelone.

Un tout nouveau chapitre enthousiasmant s’est ouvert au FC Barcelone, avec le retour de Xavi. Après avoir tout gagné en tant que joueur, l’ancien milieu souhaite redorer le blason de son club de cœur, qu’il a quitté en 2015 et qui traverse actuellement une période de crise. Cela pourrait passer par le marché des transferts... avec une première recrue qui pourrait arriver plus vite que prévu ! Coéquipier de Xavi et grand acteur des belles années barcelonaises, Daniel Alves pourrait en effet faire lui aussi son grand retour, puisqu’il n’est plus sous contrat avec Sao Paulo depuis le septembre dernier.

Six premiers mois et une année en option ?