Mercato - Barcelone : Daniel Alves a réussi à convaincre Xavi !

Publié le 12 novembre 2021 à 17h00 par A.M.

Alors que Daniel Alves devrait rejoindre le FC Barcelone dans les prochaines heures, l'international brésilien aurait réussi à convaincre Xavi notamment par son état de forme.

Il y a quelques jours, Daniel Alves ouvrait la porte à un retour au FC Barcelone : « Si le Barça pense avoir besoin de moi, le club n'a qu'à m'appeler. Je pense toujours que je peux apporter ma contribution n'importe où, mais plus encore au Barça en raison du nombre de jeunes joueurs qu'ils ont maintenant . » Et cela tombe bien puisque selon les informations de SPORT , Xavi aurait validé le retour de Daniel Alves, qui devrait s'engager dans les prochaines heures avec le Barça.

Alves a convaincu Xavi