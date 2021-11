Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Didier Deschamps venait succéder à Mauricio Pochettino ?

Publié le 14 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino pourrait ne pas s’éterniser sur le banc du PSG, Pascal Dupraz verrait bien Didier Deschamps occuper ce poste.

Actuellement sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps est sous contrat jusqu’en 2022. Sa mission à la tête des Bleus doit prendre fin après le Mondial au Qatar. Et après ? L’avenir de Deschamps est encore incertain. Certains aimeraient bien le revoir sur le banc d’un club, lui qui a déjà entraîné l’AS Monaco, l’OM et la Juventus. Quel pourrait alors être son prochain challenge ? Pascal Dupraz a une idée.

Un avenir au PSG ?