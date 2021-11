Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après son retour, Dani Alves vide son sac…

Publié le 14 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

De retour au FC Barcelone vendredi, Dani Alves n’a pas caché à quel point il attendait ce moment par le biais d’une publication Instagram.

À l’été 2016, Dani Alves quittait le FC Barcelone en grande partie en raison des dirigeants en place à l’époque. Et ce vendredi, après avoir clairement fait savoir ces derniers temps qu’il était prêt à effectuer son grand retour au FC Barcelone, le latéral droit brésilien a bel et bien signé en faveur du Barça où il évoluera sous la houlette de Xavi Hernandez, son ancien coéquipier. D’ailleurs, Alves a utilisé ses réseaux sociaux afin de s’enflammer pour son retour.

« 5 ans à se battre comme un fou pour arriver à ce moment »