Mercato - Barcelone : Le Barça s’enflamme pour le retour de Dani Alves !

Publié le 14 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Ce vendredi, le FC Barcelone a annoncé le retour de Dani Alves. Et au sein du club catalan, on se réjouit de ce renfort du Brésilien.

Les idoles d’hier sont de retour au FC Barcelone ! Après Xavi, c’est Dani Alves qui vient de revenir au Camp Nou. Libre de tout contrat, le Brésilien va ainsi apporter toute son expérience à un effectif très jeune. Reste maintenant à voir ce que cela va donner sur le terrain. Le pari Dani Alves va-t-il fonctionner pour le Barça et Xavi ? Au sein de la direction blaugrana, on n’en doute visiblement, estimant que le joueur de 38 ans sera très utile.

« Nous sommes très contents »