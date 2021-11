Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino reçoit un message clair pour Messi !

Publié le 13 novembre 2021 à 11h45 par A.M.

Bien que Lionel Messi n'ait pas début la rencontre contre l'Uruguay, Lionel Scaloni annonce son intention d'aligner La Pulga d'entrée contre le Brésil.

Blessé avec le PSG, Lionel Messi a raté les déplacements à Leipzig (2-2) puis à Bordeaux (3-2), ce qui n'a pas empêché Lionel Scaloni de convoquer sa star pour les deux matches comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Une décision qui n'a pas manqué de faire débat compte tenu du risque de blessure. Finalement, Lionel Messi a démarré sur le banc contre l'Uruguay dans la nuit de vendredi. Un match remporté par l' Albiceleste grâce à un but d'un autre joueur du PSG, Angel Di Maria (1-0). Capitaine pour l'occasion, le Fideo a inscrit une magnifique réalisation suivie du banc de touche par Lionel Messi qui est finalement entré en jeu à 76e minute. Un petit quart d'heure pour se remettre en jambes avant le choc contre le Brésil mercredi.

Scaloni veut faire jouer Messi contre le Brésil