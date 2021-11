Foot - PSG

PSG : Neymar et Kylian Mbappé reçoivent un hommage inattendu…

Publié le 13 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Issu du centre de formation du PSG, Timothy Weah a eu l’occasion d’y côtoyer de nombreuses stars et n’a pas manqué de rendre hommage à Neymar et Kylian Mbappé.

Passé professionnel avec le PSG en 2018, Timothy Weah, aujourd’hui au LOSC, a donc eu l’opportunité de pouvoir s’entraîner avec les stars de l’équipe de première, une aubaine pour un titi fraichement sorti du centre de formation comme lui à l’époque. Et dans un entretien accordé à Goal , Weah a d’ailleurs rendu hommage à Kylian Mbappé et Neymar à ce sujet.

« Ney m'a immédiatement accueilli, Kylian aussi»