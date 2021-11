Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé s’enflamme totalement pour le Parc des Princes !

Publié le 12 novembre 2021 à 20h34 par La rédaction

Alors que l’équipe de France reçoit le Kazakhstan ce samedi sur la pelouse du Parc des Princes, Kylian Mbappé a dit tout le bien qu’il pensait du stade parisien.