PSG : Les vérités de Pochettino sur l’association Messi-Neymar-Mbappé !

Publié le 11 novembre 2021 à 19h30 par T.M.

Cet été, en accueillant Lionel Messi, le PSG a donné la possibilité aux fans de football de profiter d’un incroyable trio offensive avec également Neymar et Kylian Mbappé. Une association XXL évoquée par Mauricio Pochettino, qui doit gérer ces stars.

En 2017, le PSG avait frappé fort en accueillant Neymar et Kylian Mbappé. Depuis 4 ans, le Français et le Brésilien faisaient ainsi les beaux jours du club de la capitale, mais cet été, ils ont été rejoint pas ni plus ni moins que Lionel Messi. N’ayant pas pu prolonger avec le FC Barcelone, l’Argentin s’est retrouvé libre et Leonardo a alors sauté sur l’occasion pour réaliser le rêve des Qataris et recruter ainsi le sextuple Ballon d’Or. Un renfort de poids pour Mauricio Pochettino, qui est bien évidemment heureux d’avoir désormais Messi sous ses ordres au PSG. « Regarder un joueur comme Messi est comme dans la musique classique pour mes yeux. Pour vos oreilles non ? Non pour mes yeux. Si vous pouvez décrire de la musique classique dans une vision, c’est Messi en train de jouer au football. C’est de la musique classique pour mes yeux », a expliqué Pochettino dans un entretien pour la Ligue 1.

« Ils ont seulement besoin de temps »