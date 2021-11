Foot - PSG

PSG - Malaise : Enorme coup dur en prévision pour Sergio Ramos ?

Publié le 11 novembre 2021 à 18h15 par D.M.

Selon plusieurs médecins qui suivent de près la situation de Sergio Ramos, le joueur pourrait rencontrer les plus grandes difficultés à enchaîner les rencontres en raison de son état physique.

Arrivé cet été au PSG après seize ans passés au Real Madrid, Sergio Ramos devait s’imposer comme l’un des leaders du vestiaire. Mais le défenseur n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu sous le maillot du PSG, ce qui a tendance à inquiéter certains observateurs et supporters. « La presse espagnole dit qu'il y a un problème avec Ramos et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire qu’il est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on le sait ! Donc c'est un peu trop » a répondu le directeur sportif Leonardo. Blessé au genou depuis plusieurs mois, Sergio Ramos a disputé le dernier entraînement collectif et pourrait prochainement retrouver le chemin de la compétition.

« Sur son état physique, il y a des doutes »