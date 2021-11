Foot - PSG

PSG - Malaise : Un gros coup dur se confirme pour Pochettino !

Publié le 12 novembre 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que Julian Draxler a été victime d’une blessure musculaire avec sa sélection, l’année 2021 de l’international allemand pourrait d’ores et déjà être terminée.

Le Paris Saint-Germain n’est une nouvelle fois pas épargné par les blessures en ce début de saison. Le cas Sergio Ramos est connu de tous, mais d’autres joueurs ont été victimes de pépins physiques plus ou moins grave, de Marco Verratti à Leo Messi en passant par Leandro Paredes et Presnel Kimpembe. Blessé musculairement avec sa sélection, Julian Draxler est désormais le dernier joueur du PSG en date à entrer à l’infirmerie, et il pourrait mettre du temps avant d’en ressortir.

Année 2021 terminée pour Julian Draxler